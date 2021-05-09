Даниил Квят: с Днём Победы!
Бывший пилот Формулы-1, резервист «Альпин» Даниил Квят поздравил свои подписчиков в «Инстаграме» с Днём Победы. Соответствующее обращение он сделал в «сториз» на своей странице в социальной сети. Россиянин разместил открытку, посвящённую 9 Мая, наложив на неё короткую запись.
«С Днём Победы», — написал Квят.
Напомним, что действующий российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин также особо отметил важный день. На своей странице в «Инстаграме» он показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы. Номер 9 сформирован с помощью развевающейся георгиевской ленты, а внутрь добавлена красная звезда. В этом шлеме он выступил на Гран-при Испании. Никита рассказал, что его дедушки и бабушки принимали участие в войне.
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