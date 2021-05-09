Мазепин: с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 19-м месте в гонке Гран-при Испании.
«Сегодня было очень сложно: очень странно сместился баланс. Если честно, у нас были серьёзные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемось на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре.
Работа каждого новичка — продолжать учиться в каждой гонке, и я помню с молодёжных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок, пилотаж был вполне стабильным», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
- 9 мая 2021
-
20:14
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
18:59
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:42
-
16:59
-
15:48
-
14:19
-
13:59
-
12:13
-
11:00
-
10:54
-
09:40
-
08:00
-
00:13
- 8 мая 2021
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:44
-
22:41
-
21:48