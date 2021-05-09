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Мазепин: с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок

Мазепин: с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 19-м месте в гонке Гран-при Испании.

«Сегодня было очень сложно: очень странно сместился баланс. Если честно, у нас были серьёзные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемось на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре.

Работа каждого новичка — продолжать учиться в каждой гонке, и я помню с молодёжных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок, пилотаж был вполне стабильным», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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