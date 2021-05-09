Мазепин: с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 19-м месте в гонке Гран-при Испании.



«Сегодня было очень сложно: очень странно сместился баланс. Если честно, у нас были серьёзные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемось на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре.



Работа каждого новичка — продолжать учиться в каждой гонке, и я помню с молодёжных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьёзных ошибок, пилотаж был вполне стабильным», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».