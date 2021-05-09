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Штайнер: Мик и Никита верно решили не рисковать

Штайнер: Мик и Никита верно решили не рисковать
Авто / Формула-1 0

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании Формулы-1, в которой немец Мик Шумахер финишировал на 18-й позиции, а его напарник россиянин Никита Мазепин стал 19-м.

«Сегодня для нас была сложная гонка. Я бы сказал, что старт для Мика, а также для Никиты был очень хорошим. Но затем они верно решили не рисковать в первых нескольких поворотах и позволили пилотам „Уильямса“ проехать. Очевидно, нам нужно заканчивать гонки, нет смысла делать что-либо, что повредит машины и не позволит финишировать.

Я думаю, наша стратегия сегодня была лучшей. Мы выжали из гонки то, что могли. Ничего большего в этот уик-энд достичь было нельзя», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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