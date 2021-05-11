Представлен маршрут «Дакара»-2022

Пресс-служба знаменитого Ралли-рейда «Дакар» представила маршрут многодневной гонки на 2022 год. Уже в третий раз кряду ралли-марафон будет проведён в Саудовской Аравии. На этот раз он станет более «песчаным» и будет проходить вдали от побережья Красного моря.
Ралли стартует в Хаиле и завершится в Джидде, день отдыха запланирован в Эр-Рияде. «Дакар»-2022 стартует 2 января, а завершится 14 января.
«В 2020 году участники и команды «Дакара» открыли для себя Саудовскую Аравию. В 2021 году они ознакомились с её территориями в уникальных условиях, а в 2022 году продолжат исследования уникальных ландшафтов. Взгляд на карту страны приглашает тех, кто любит открытые просторы, отправиться в «Пустой квартал». Огромная пустыня размером с территорию Франции простирается на весь юго-восточный регион страны. Идея состоит в том, чтобы сделать акцент на преодолении песков, например, сразу на трёх этапах простирающихся исключительно в дюнах! Процесс отсева сильных от слабых участников будет зависеть от способности экипажей преодолевать дюны и использовать внедорожную навигацию», — говорится в пресс-релизе.
Карту нового маршрута можно посмотреть на странице «Дакара» в «Твиттере».
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