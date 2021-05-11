Турецкие СМИ объявили об отмене гонки Формулы-1 в Стамбуле

Турецкие СМИ объявили, что Гран-при Формулы-1 в Стамбуле, проведение которого было запланировано на 11-13 июня 2021 года, не состоится. В частности, об этом пишут на популярном в стране спортивном аккаунте в «Твиттере» S Sport.
Впервые о возможной отмене этапа в Турции стало известно 10 мая. Великобритания внесла страну в «красный список», что существенно снижало шансы на проведение гонки в Стамбуле. Предполагалось, что Турция заменит в календаре Ф-1 в нынешнем сезоне Канаду, которая отказалась от Гран-при с целью предотвращения распространения коронавируса.
Ранее СМИ сообщали, что в случае отмены гонки в Турции её место в календаре может занять этап в Муджелло или на «Хоккенхаймринге».
Напомним, в минувшем сезоне Турция вернулась в календарь Ф-1 после нескольких лет отсутствия. Тогда гонка в Стамбуле также была включена в календарь из-за множества изменений, связанных с пандемией коронавируса.
- 11 мая 2021
-
23:59
-
22:56
-
21:42
-
20:47
-
19:59
-
18:48
-
18:05
-
15:56
-
14:56
-
14:13
-
12:53
-
12:30
-
11:43
-
10:29
-
09:53
-
09:12
-
01:46
-
00:50
-
00:08
- 10 мая 2021
-
22:36
-
21:41
-
20:44
-
18:16
-
17:36
-
16:20
-
15:40
-
15:07
-
13:59
-
13:26
-
12:48
-
12:32
-
11:28
-
11:15
-
10:45
-
09:40