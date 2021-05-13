Источник: Гран-при Турции отменят, в Австрии пройдут две гонки

Формула-1 в ближайшее время сообщит об изменениях в календаре, сообщает GrandPX со ссылкой на издание Österreich. По данным источника, в Австрии пройдут два этапа Формулы-1 в нынешнем сезоне. Обе гонки будут проходить на «Ред Булл Ринг».
В то же время издание утверждает, что Гран-при Турции будет отменён. Этот этап заменил Гран-при Канады (13 июня). Ранее уже появились слухи о возможной замене этапа в Турции, так как страна была внесена в «красный список» в Великобритании. Многие команды из-за действующих коронавирусных правил попадут под строгие карантинные ограничения.
В случае изменений в календаре ожидается, что Гран-при Франции перенесут на 20 июня, а в Австрии гонки состоятся 27 июня и 4 июля. Аналогичный календарь был и в прошлом году.
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