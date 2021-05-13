Штайнер — о Мазепине: не хочу убеждать критиков, время сделает своё дело
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что верит в прогресс новичка команды Никиты Мазепина. По словам функционера, он даже не намерен пробовать в чём-то переубедить критиков.
«Я не думаю, что мне хочется кого-то убеждать. Думаю, время сделает своё дело. Нам нужно дать людям время. С точки зрения результата, в Испании у Мазепина была ещё одна тяжёлая гонка, но хорошо, что он проехал эти круги. Он не сделал ничего, что могло испортить гонку, и набрался опыта.
Голосов «против» всегда будет больше, чем голосов «за». Мне неинтересно говорить с этими людьми и оправдывать себя. Я верю, что нам нужно продолжать работу. Вопрос не в том, как ты падаешь, вопрос в том, как ты потом поднимаешься», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
22:53
-
21:20
-
20:18
-
19:55
-
18:50
-
17:44
-
16:32
-
14:38
-
14:02
-
13:24
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:42
-
10:35
-
09:35
- 12 мая 2021
-
23:47
-
22:51
-
21:29
-
20:26
-
19:37
-
17:22
-
16:56
-
15:59
-
15:46
-
14:53
-
14:31
-
13:58
-
13:00
-
11:56
-
10:56
-
09:59
-
00:59
- 11 мая 2021
-
23:59
-
22:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам