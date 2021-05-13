Штайнер — о Мазепине: не хочу убеждать критиков, время сделает своё дело

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что верит в прогресс новичка команды Никиты Мазепина. По словам функционера, он даже не намерен пробовать в чём-то переубедить критиков.

«Я не думаю, что мне хочется кого-то убеждать. Думаю, время сделает своё дело. Нам нужно дать людям время. С точки зрения результата, в Испании у Мазепина была ещё одна тяжёлая гонка, но хорошо, что он проехал эти круги. Он не сделал ничего, что могло испортить гонку, и набрался опыта.

Голосов «против» всегда будет больше, чем голосов «за». Мне неинтересно говорить с этими людьми и оправдывать себя. Я верю, что нам нужно продолжать работу. Вопрос не в том, как ты падаешь, вопрос в том, как ты потом поднимаешься», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.