Инженер «Уильямс»: Расселл очень похож на Хэмилтона и может повторить его успех

Главный инженер «Уильямс» Дэйв Робсон поделился мнением о пилоте Джордже Расселле.

«Я думаю, что у Расселла и Льюиса Хэмилтона определённо есть некоторые сходства, и они стали очевидны после моей первой встречи с Джорджем. В тот день он работал на симуляторе в Гроуве, а потом сел за руль дорожной машины на аэродроме. В этом что-то было. Затем мы отправили его в Элвингтон на машине Формулы-1, где он весь день ездил по прямой.



Талант налицо. Он очень похож на Льюиса и обладает потенциалом, чтобы повторить его успех, это точно», — приводит слова Робсона GPFans.

В нынешнем сезоне Расселл не набрал очков ни в одной из четырёх гонок. Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Монако. Гран-при стартует 20 мая.