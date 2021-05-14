Квалификация Ф-1 в первый уик-энд со спринтерской гонкой пройдёт в необычное время

Руководство Формулы-1 представило расписание первого этапа сезона, в котором будет проведена спринтерская гонка. Стоит отметить, что в Ф-1 кардинально отошли от привычного расписания.

В пятницу 16 июля пройдёт первая свободная практика, а затем и квалификация. При этом квалификационная сессия стартует лишь в 20:00 по мск.

В субботу, 17 июля, пройдёт вторая тренировка, а затем квалификационная спринтерская гонка, которая пройдёт с 18:30 по 19:00. Наконец, 18 июля пройдёт основная гонка, старт которой запланирован на 17:00, сообщает пресс-служба Ф-1 на официальном сайте чемпионата.

Напомним, что первый уик-энд в сезоне со спринтерской гонкой пройдёт на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.