Квалификация Ф-1 в первый уик-энд со спринтерской гонкой пройдёт в необычное время
Руководство Формулы-1 представило расписание первого этапа сезона, в котором будет проведена спринтерская гонка. Стоит отметить, что в Ф-1 кардинально отошли от привычного расписания.
В пятницу 16 июля пройдёт первая свободная практика, а затем и квалификация. При этом квалификационная сессия стартует лишь в 20:00 по мск.
В субботу, 17 июля, пройдёт вторая тренировка, а затем квалификационная спринтерская гонка, которая пройдёт с 18:30 по 19:00. Наконец, 18 июля пройдёт основная гонка, старт которой запланирован на 17:00, сообщает пресс-служба Ф-1 на официальном сайте чемпионата.
Напомним, что первый уик-энд в сезоне со спринтерской гонкой пройдёт на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.
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