Масса встал на защиту Валттери Боттаса

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса защитил бывшего напарника по команде Валттери Боттаса, на которого продолжает обрушиваться критика за постоянные поражения напарнику Льюису Хэмилтону.

«Валттери — великолепный пилот. Он быстр, техничен и трудолюбив. Всегда нужно помнить, что его напарник по команде — лучший в мире. Легко говорить, что Боттас — никто. Но на самом деле Хэмилтон просто очень хорош», — приводит слова бразильца GPblog.

Напомним, Валттери Боттас выступает вместе с Льюисом Хэмилтоном в одной команде с 2017 года. За всё это время финн ни разу не смог навязать британцу конкуренцию. В нынешнем сезоне Валттери и вовсе находится на третьем месте в общем зачёте, уступая и Хэмилтону, и Максу Ферстаппену из «Ред Булл».