В Баку хотят получить право на проведение спринтерской гонки

Организаторы этапа Формулы-1 в Баку надеются получить право на проведение спринтерской гонки в 2022 году. Отметим, что решение по 2022 году в ФИА ещё не принято. Не исключено, что подобный формат вовсе не будет включён в следующий сезон.

«Знаю, что несколько пилотов против подобного формата и считают его достаточно рискованным. Но я приветствую перемены, любой новый опыт всегда идёт на пользу. Эксперименты с уик-эндом хороши, это сделает этап более интересным и захватывающим, можно рассчитывать на большее количество неожиданных результатов.

Мы сделали официальный запрос на проведение спринтерской гонки в 2022 году. Буду очень рад, если нам представится такая возможность. Полагаю, любые изменения хороши», — приводит слова организатора этапа в Баку Арифа Рагимова Nextgen-Auto.