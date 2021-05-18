Компания Ротенберга представила третий гоночный автомобиль для российских гонок

Компания BR Engineering представила новый российский гоночный автомобиль BR03, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов. Впервые в России создан автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях, в том числе в самом известном чемпионате страны – Российской серии кольцевых гонок.

Это не первая гоночная машина компании BR Engineering. В активе компании — спортпрототипы BR01 и BR1, принимавшие участие в гонках на выносливость, при этом экипаж «СМП Рейсинг» в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна занял на BR1 третье место на марафоне «24 часа Ле-Мана» 2019 года.