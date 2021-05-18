Компания Ротенберга представила третий гоночный автомобиль для российских гонок
Компания BR Engineering представила новый российский гоночный автомобиль BR03, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов. Впервые в России создан автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях, в том числе в самом известном чемпионате страны – Российской серии кольцевых гонок.
Это не первая гоночная машина компании BR Engineering. В активе компании — спортпрототипы BR01 и BR1, принимавшие участие в гонках на выносливость, при этом экипаж «СМП Рейсинг» в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна занял на BR1 третье место на марафоне «24 часа Ле-Мана» 2019 года.
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
13:42
-
13:03
-
11:15
-
10:18
-
10:08
-
00:44
- 17 мая 2021
-
21:52
-
20:58
-
19:59
-
18:59
-
17:36
-
16:39
-
16:14
-
15:23
-
14:30
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
-
08:50
-
00:13
- 16 мая 2021
-
22:59
-
22:35
-
22:31
-
21:59
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам