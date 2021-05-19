Сайнс и Аль-Аттия обменялись обвинениями в нарушении правил

Нассер Аль-Аттия и Карлос Сайнс-старший после Ралли Андалусии, завершившегося в минувшие выходные, обменялись в социальных сетях обвинениями в нарушении правил. Аль-Аттия был уличён в срезке трассы, за что получил двухминутный штраф, который не помешал катарцу опередить Сайнса в общем зачёте ралли. Этот факт сильно рассердил испанца.

«Было досадно видеть кадры того, что произошло на последнем этапе Ралли Андалусии. Гонщику уровня Нассера не нужно срезать трассу, чтобы бороться за победу. В прошлом году он совершил поступок, аналогичный этому, и в этом году организаторы чётко заявили, что несоблюдение дорожной книги и определённых маршрутов повлечёт за собой очень серьёзное наказание. К сожалению, стюарды ФИА дали за этот инцидент всего лишь двухминутный штраф, что противоречит всему тому, что мы обсуждали на брифингах с организаторами.



Ралли Андалусии проходит через сельскохозяйственные угодья, частные земли и охраняемые территории. Сокращение дистанции — это неспортивно и подвергает риску не только это замечательное ралли, но, что ещё хуже, зрителей и других его участников. Действия, подобные этому не являются хорошим примером для нашего спорта. Надеюсь, это больше не повторится», — написал Сайнс в «Твиттере».

Видео доступно в «Твиттере» Карлоса Сайнса.

«Баха Испании – 2017» Карлос делает большую срезку. Хорошая работа», — саркастически ответил Аль-Аттия в «Инстаграме», напомнив Сайнсу его собственное нарушение.

Посмотреть видео можно на странице Нассера Аль-Аттии в «Инстаграме».