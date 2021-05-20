Шварцман более чем на полсекунды опередил всех соперников в тренировке Формулы 2 в Монако

Пилот гоночной программы SMP Racing, член Академии «Феррари» Роберт Шварцман показал лучшее время в единственной тренировки Формулы-2 в Монако. По итогам 45-минутной сессии Шварцман на полсекунды опередил гонщика «Карлина» Дэна Тиктума. Третье время по итогам тренировочного заезда показал Юри Випс из «Хайтека».



Напарник Шварцмана по команде «Према» Оскар Пиастри поставил пятое время сессии, проиграв Роберту почти секунду.



Квалификация этапа Формулы-2 в Монако состоится сегодня, 20 мая. Начало — в 14:20 мск. Пилоты будут разделены на две группы и проведут две сессии по 16 минут, по итогам которых определится стартовая решётка первой и третьей гонок уик-энда.



Формула-2. Монако. Тренировка



1. Роберт Шварцман («Према») — 1.22,041

2. Дэн Тиктум («Карлин») +0,523

3. Юри Випс («Хайтек») +0,587

4. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») +0,622

5. Оскар Пиастри («Према») +0,939.