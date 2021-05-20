Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации этапа Формулы-2 в Монако.



«Я повторил свой лучший результат в квалификации — такой же был в прошлом году в Барселоне. Хорошая квалификация, я доволен, у меня хорошая позиция для старта в Монако. Я проехал хороший круг, но не идеальный: знаю, что допустил парочку ошибок. Во время утренней тренировки ощущения от машины были очень хорошими. К квалификации температура поднялась, автомобиль стал вести себя чуть по-другому, жара повлияла на баланс.



Что касается разницы в состоянии трассы между двумя группами, то не знаю, что сказать. С одной стороны, у нас трасса была больше прорезинена, с другой — температура чуть поднялась. Думаю, эти факторы уравновешивали друг друга.



В любом случае рад, что стартую вторым. Ожидаю интересной борьбы с Тео и Оскаром, они оба очень хорошо выполнили свою работу. Здесь нелегко обгонять, но я сделаю всё, что могу. В первой завтрашней гонке я стартую девятым, это будет интересно. У нас появится возможность почувствовать машину в гоночном режиме», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.