Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации этапа Формулы-2 в Монако

Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации этапа Формулы-2 в Монако
Евгений Кустов
Комментарии

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации этапа Формулы-2 в Монако.

«Я повторил свой лучший результат в квалификации — такой же был в прошлом году в Барселоне. Хорошая квалификация, я доволен, у меня хорошая позиция для старта в Монако. Я проехал хороший круг, но не идеальный: знаю, что допустил парочку ошибок. Во время утренней тренировки ощущения от машины были очень хорошими. К квалификации температура поднялась, автомобиль стал вести себя чуть по-другому, жара повлияла на баланс.

Что касается разницы в состоянии трассы между двумя группами, то не знаю, что сказать. С одной стороны, у нас трасса была больше прорезинена, с другой — температура чуть поднялась. Думаю, эти факторы уравновешивали друг друга.

В любом случае рад, что стартую вторым. Ожидаю интересной борьбы с Тео и Оскаром, они оба очень хорошо выполнили свою работу. Здесь нелегко обгонять, но я сделаю всё, что могу. В первой завтрашней гонке я стартую девятым, это будет интересно. У нас появится возможность почувствовать машину в гоночном режиме», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021