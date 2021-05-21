Шварцман рассказал о своём «золотом» шлеме и показал, как он устроен

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как он доработал дизайн своего гоночного шлема к сезону-2021 Формулы-2.
«Кто-то мог заметить, что в последней версии шлема я немного изменил дизайн. Изменения не огромные, но мне они нравятся. Я изменил только переднюю часть, чтобы было лучше видно золото. И сверху добавил больше матового чёрного.
Золото — это обычная краска с блёстками. Ненастоящее золото, просто качественная краска. Она очень качественная — некоторые даже подумали, что шлем сделан из настоящего золота! Ребята, это не так. Наше золото — это вес: чем легче шлем, тем лучше. Скорости очень высокие, на шею идёт большое напряжение, и чем легче шлем, тем нам лучше. А золото, как вы знаете, весит много», — рассказал Шварцман.
- 21 мая 2021
-
14:50Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате Эксклюзив
-
13:37
-
12:58
-
12:50
-
12:22
-
11:32
-
10:54
-
10:28
-
09:25
-
01:01
-
00:54
- 20 мая 2021
-
23:06
-
22:39
-
21:37
-
21:09
-
20:28
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
17:57
-
17:04
-
16:37
-
15:54
-
15:12
-
13:33
-
13:14
-
11:43
-
11:35
-
10:43