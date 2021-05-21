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Шварцман рассказал о своём «золотом» шлеме и показал, как он устроен

Шварцман рассказал о своём «золотом» шлеме и показал, как он устроен
Евгений Кустов
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как он доработал дизайн своего гоночного шлема к сезону-2021 Формулы-2.

«Кто-то мог заметить, что в последней версии шлема я немного изменил дизайн. Изменения не огромные, но мне они нравятся. Я изменил только переднюю часть, чтобы было лучше видно золото. И сверху добавил больше матового чёрного.

Золото — это обычная краска с блёстками. Ненастоящее золото, просто качественная краска. Она очень качественная — некоторые даже подумали, что шлем сделан из настоящего золота! Ребята, это не так. Наше золото — это вес: чем легче шлем, тем лучше. Скорости очень высокие, на шею идёт большое напряжение, и чем легче шлем, тем нам лучше. А золото, как вы знаете, весит много», — рассказал Шварцман.

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