Лоусон выиграл вторую гонку Формулы-2 в Монако, Шварцман — 11-й

В Монако завершилась вторая гонка этапа Формулы-2. Её победителем стал Лиам Лоусон. Второе место завоевал Дэниел Тиктум, а топ-3 замкнул напарник Роберта Шварцмана по команде Prema Оскар Пиастри.

Сам россиянин, принимавший старт с 22-й позиции, финишировал на 11-м месте. В третьей гонке в Монако Роберт будет стартовать со второго места.

1. Лиам Лоусон («Хайтек»)

2. Дэниел Тиктум («Карлин») +8,0

3. Оскар Пиастри («Према») +8,8

4. Юри Випс («Хайтек») +9,2

5. Тео Пуршер («АРТ») +10,1

6. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг») +14,3

7. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +16,4

8. Лирим Зендели («МП Моторспорт») +21,4

9. Джехан Дарувала («Карлин») +23,9

10. Джек Эйткен («ХВА») +24,3

11. Роберт Шварцман («Према») +47,2.

Положение в общем зачёте



1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 56 очков

2. Лиам Лоусон («Хайтек») — 45 очков

3. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 35 очков

4. Оскар Пиастри («Према») — 32 очка

5. Джехан Дарувала («Карлин») — 28 очков

6. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 20 очков

7. Тео Пуршер («АРТ») — 20 очков

8. Юри Випс («Хайтек») — 16 очков

9. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков

10. Роберт Шварцман («Према») — 16 очков

11. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 14 очков

12. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков

13. Ральф Бошунг («Кампос») — 12 очков

14. Рой Ниссани («ДАМС») — 10 очков

15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 10 очков

16. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 3 очка

17. Марино Сато («Трайдент») — 1 очка

18. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.