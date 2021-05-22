Лоусон выиграл вторую гонку Формулы-2 в Монако, Шварцман — 11-й

В Монако завершилась вторая гонка этапа Формулы-2. Её победителем стал Лиам Лоусон. Второе место завоевал Дэниел Тиктум, а топ-3 замкнул напарник Роберта Шварцмана по команде Prema Оскар Пиастри.
Сам россиянин, принимавший старт с 22-й позиции, финишировал на 11-м месте. В третьей гонке в Монако Роберт будет стартовать со второго места.
1. Лиам Лоусон («Хайтек»)
2. Дэниел Тиктум («Карлин») +8,0
3. Оскар Пиастри («Према») +8,8
4. Юри Випс («Хайтек») +9,2
5. Тео Пуршер («АРТ») +10,1
6. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг») +14,3
7. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +16,4
8. Лирим Зендели («МП Моторспорт») +21,4
9. Джехан Дарувала («Карлин») +23,9
10. Джек Эйткен («ХВА») +24,3
11. Роберт Шварцман («Према») +47,2.
Положение в общем зачёте
1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 56 очков
2. Лиам Лоусон («Хайтек») — 45 очков
3. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 35 очков
4. Оскар Пиастри («Према») — 32 очка
5. Джехан Дарувала («Карлин») — 28 очков
6. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 20 очков
7. Тео Пуршер («АРТ») — 20 очков
8. Юри Випс («Хайтек») — 16 очков
9. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
10. Роберт Шварцман («Према») — 16 очков
11. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 14 очков
12. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков
13. Ральф Бошунг («Кампос») — 12 очков
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 10 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 10 очков
16. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 3 очка
17. Марино Сато («Трайдент») — 1 очка
18. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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