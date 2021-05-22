«Кто знает?» Сайнс не исключил, что «Феррари» завоюет поул в Монако
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не исключил, что его команда удачно выступит в квалификации Гран-при Монако и завоюет поул. Вместе с тем испанец понимает, что эта задача будет слишком сложной.
«Как говорят у нас в Испании, можно и помечтать. Ночью я ложился спать с мечтами о поуле, но я по-прежнему понимаю, что это сложная задача. У «Мерседеса» и «Ред Булл» более сильные машины. Если они прибавят после четверга, то должны нас опередить. Но кто знает? Мы будем продолжать работу и посмотрим, где мы будем», — приводит слова испанского пилота GrandPX.news.
Напомним, на свободных практиках Гран-при Монако пилоты «Феррари» неожиданно показали хороший темп. В нынешнем сезоне гонщики «Скудерии» ещё ни разу не поднимались на подиум.
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