Леклер прокомментировал сход ещё до старта Гран-при Монако

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что из-за проблем с коробкой передач ему не удалось выйти на старт гонки Гран-при Монако. При этом монегаск должен был стартовать в гонке с поул-позишен. В итоге с первого места в бой ушёл Макс Ферстаппен.



«В боксах было очень трудно прийти в себя. Но, увы, я привыкаю к этому чувству: я никогда не финишировал здесь в гонке. В этом году я не стартовал с поула, так что такое трудно принять. Но мне также жаль команду. Механики так серьёзно работали вчера, пытаясь всё проверить. Механики были довольны с утра, когда видели, что всё вроде в порядке, все детали были в порядке. А затем произошло вот такое. Мне всех жаль», — заявил Леклер в интервью Sky Sports.