В Англии гонщик проехал целый поворот, «забравшись» на болид соперника. Видео
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Необычный инцидент произошёл во второй гонке британской Формулы-3 на автодроме «Брэндс-Хэтч». В борьбе за лидерство после старта гонки Барт Хорстен атаковал по внешнему радиусу обладателя поул-позишен Айртона Симмонса. В какой-то момент Симмонс чуть расширил траекторию и задел колесо автомобиля оппонента. После этого болид Симмонса подпрыгнул и приземлился на капот и заднее антикрыло машины Хорстена — в таком положении два автомобиля преодолели целый поворот, прежде чем болид Симмонса свалился и улетел в отбойник. Хорстен сумел доехать до боксов, где сошёл из-за сильных повреждений капота и антикрыла.
Посмотреть видео можно в «твиттере» британской Формулы-3.
Победу в гонке одержал Зак О'Салливан.
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