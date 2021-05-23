Попов: Боттас выбыл из борьбы за титул. Идёт к тому, что это последний год в «Мерседесе»

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов в очередной раз высказался о пилоте «Мерседеса» Валттери Боттасе. Попов убеждён, что финн уже не поборется за титул в нынешнем сезоне и, вероятно, вскоре попрощается с немецкой командой.
«Валттери Боттас. Он даже постарался, даже лучше среагировал на старте, но не хватило ему, чтобы пройти вперёд. Надеялся он что-то сделать по тактике, но вместо этого гонка закончилась. То ли резьбу там сорвало, то ли прикипело. Короче говоря, не смогли вовсе снять колесо. И соответственно сход с дистанции.
Он безнадёжно отстаёт уже и от Хэмилтона, и от Ферстаппена. Он полностью выбывает из борьбы за титул. Его даже Норрис обходит в чемпионате. Может быть это его последний год в «Мерседесе», всё к этому идёт. Может быть последний шанс был выиграть в Монако, но у него не получилось. У Леклера ещё впереди будет возможность, у Валттери — не факт", — сказал Попов на своём канале в YouTube.
- 23 мая 2021
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