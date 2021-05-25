Брандл: Леклер может проехать феноменальный круг, но он подвержен ошибкам

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.



«Шарль может проехать несколько просто впечатляющих кругов, но он по-прежнему подвержен случайным ошибкам, что действительно обидно. Он любит открыто критиковать себя, так что подозреваю, что он стоял под подиумом во время церемонии награждения его напарника по команде Карлоса Сайнса, чтобы лишний раз сказать себе не повторять таких ошибок.



У него был шанс выиграть Гран-при Монако на тех дорогах, по которым он в детстве ездил на автобусе. В понедельник утром ему было очень обидно, тем более никогда не знаешь, выдастся ли подобный шанс снова», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.