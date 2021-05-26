Формула-1 может перенять правило из IndyCar после аварии Леклера

Формула-1 может перенять правило из IndyCar после аварии Шарля Леклера в концовке квалификационной сессии на Гран-при Монако, сообщил гоночный директор ФИА Майкл Маси.

В IndyCar результат гонщика, из-за которого на трассе появились красные флаги, аннулируется. Из-за аварии Леклера, бывшего лидером квалификации, его конкуренты лишились шанса опередить монегаска и отобрать у него поул, так как были вывешены сначала жёлтые, а затем красные флаги.

«Когда что-то происходит, ФИА, Формула-1 и команды рассматривают ситуацию по существу. Я знаю, что в IndyCar есть правило, которое также действует в ряде других международных серий ФИА и внутренних чемпионатах по всему миру. И мы рассмотрим его и вместе со всеми ключевыми заинтересованными сторонами определим, подходит нам это или нет», — приводит слова Маси RaceFans.