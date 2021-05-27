Тото Вольф: Хельмут Марко — наше лучшее оружие

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что перепалки со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко только идут на пользу команде из Брэкли.



«Известно, что Хельмут Марко любит подтрунивать. Хельмут — наше лучшее оружие. Так говорил Ники Лауда», — приводит слова Тото Вольфа Formel1.de.



Последним предметом споров «Мерседеса» и «Ред Булл» стали «гибкие» задние крылья. Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.



В ответ в «Ред Булл» выразили сомнения в легальности переднего крыла «Мерседеса». Вольф ответил на выпад, заявив, что немецкая команда не нарушает требований регламента.