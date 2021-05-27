Тото Вольф: Хельмут Марко — наше лучшее оружие
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что перепалки со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко только идут на пользу команде из Брэкли.
«Известно, что Хельмут Марко любит подтрунивать. Хельмут — наше лучшее оружие. Так говорил Ники Лауда», — приводит слова Тото Вольфа Formel1.de.
Последним предметом споров «Мерседеса» и «Ред Булл» стали «гибкие» задние крылья. Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.
В ответ в «Ред Булл» выразили сомнения в легальности переднего крыла «Мерседеса». Вольф ответил на выпад, заявив, что немецкая команда не нарушает требований регламента.
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