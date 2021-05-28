Росберг раскритиковал Мика Шумахера

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал неудачное выступление пилота «Хааса» Мика Шумахера на Гран-при Монако. По словам Росберга, пятый этап сезона стал для молодого гонщика явным шагом назад.

«Один инцидент — это нормально. Два — это было уже слишком. Невзирая на то, как неплохо для него начался сезон, гонка в Монако стала явным шагом назад. Другие новички выглядели в Монте-Карло лучше», — приводит слова Росберга F1i.

Напомним, на Гран-при Монако Шумахер-младший в ходе свободных практик дважды разбил болид. В результате он пропустил квалификацию. Позже выяснилось, что повреждения, полученные болидом, могут обойтись американской команде в $ 0,5 млн. Напомним, команда «Хаас» в сезоне-2021 пока очков не набирала.