Хельмут Марко не сожалеет, что отпустил Карлоса Сайнса из «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не сожалеет о том, что отпустил Карлоса Сайнса из программы австрийской команды.
«В то время он был силён, но мы увидели более сильного гонщика — Макса Ферстаппена. Вот почему мы в то время выбрали Макса, и, думаю, что результаты, которые показывает Ферстаппен, более чем оправдывают такое решение. Мы не увольняли Сайнса. Ферстаппен и Сайнс были на равных, но мы не могли предложить Карлосу ничего, кроме места в «Торо Россо». Он не был уверен в перспективах команды, он чувствовал, что не прогрессирует, не хотел больше ждать. Поэтому мы сначала отдали его в аренду, а затем полностью расторгли контракт. В конце концов, мы не хотели стоять на пути его будущих перспектив», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.
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