Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
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Сегодня, 6 июня, на уличной трассе в Баку состоится гонка шестого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.
После пятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю и последнюю позицию.
Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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