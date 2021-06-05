Формула-2. Азербайджан. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 5 июня, состоится первая спринтерская гонка третьего этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на уличной трассе в Баку. Начало гонки запланировано на 10:25 по московскому времени.
В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».
Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке предшествуют две спринтерские, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Азербайджан. Первая гонка. Текстовая трансляция
- 5 июня 2021
-
09:00
-
08:00
-
00:59
- 4 июня 2021
-
23:36
-
22:46
-
22:20
-
22:11
-
19:55
-
19:45
-
19:40
-
19:25
-
19:08
-
18:42
-
17:45
-
17:37
-
17:22
-
17:21
-
16:06
-
15:56
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38