Формула-2. Азербайджан. Третья гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 6 июня, состоится третья и основная гонка третьего этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на уличной трассе в Баку. Начало гонки запланировано на 11:45 по московскому времени.
В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».
Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке предшествуют две спринтерские, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Азербайджан. Третья гонка. Текстовая трансляция.
- 7 июня 2021
-
17:30
-
16:44
-
15:39
-
14:46
-
13:56
-
13:03
-
11:51
-
10:56
-
09:54
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 6 июня 2021
-
23:48
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
22:10
-
22:08
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:29
-
20:17
-
20:07
-
19:51
-
19:21
-
19:01
-
18:51
-
18:41