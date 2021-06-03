Петекоф ушёл из Формулы-2 из-за проблем с финансами, его заменит Маттео Наннини

Итальянский гонщик Маттео Наннини вернётся за руль машины Формулы-2 на этапе серии в Азербайджане, сообщает пресс-служба Формулы-2. Наннини заменит в составе «Кампоса» бразильца Джанлуку Петекофа, у которого возникли проблемы с финансированием. Контракт Наннини с «Кампосом» рассчитан на один этап. На первом этапе сезона Наннини выступал в составе команды «ХВА», но принял решение покинуть серию и сосредоточиться на Формуле-3, в которой итальянец также выступает в этом сезоне.
«Я рад, что „Кампос“ предоставил мне такой шанс. У меня были тёплые отношения с Адрианом Кампосом, он хотел, чтобы я выступал в его команде, и в эти выходные это станет реальностью. Надеюсь, Адриан посмотрит на наше выступление с небес. Я полностью выложусь на трассе», — цитирует Наннини пресс-служба чемпионата.
- 3 июня 2021
-
09:36
-
00:03
- 2 июня 2021
-
23:55
-
22:03
-
20:42
-
19:55
-
18:31
-
17:47
-
16:39
-
15:40
-
14:42
-
13:56
-
12:46
-
11:42
-
10:40
-
09:55
-
00:56
- 1 июня 2021
-
23:43
-
22:55
-
21:51
-
20:59
-
19:51
-
18:56
-
18:10
-
17:56
-
17:20
-
17:13
-
16:37
-
15:47
-
14:54
-
14:02
-
13:20
-
13:00
-
11:48
-
10:53