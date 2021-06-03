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Петекоф ушёл из Формулы-2 из-за проблем с финансами, его заменит Маттео Наннини

Петекоф ушёл из Формулы-2 из-за проблем с финансами, его заменит Маттео Наннини
Александр Кожевников
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Итальянский гонщик Маттео Наннини вернётся за руль машины Формулы-2 на этапе серии в Азербайджане, сообщает пресс-служба Формулы-2. Наннини заменит в составе «Кампоса» бразильца Джанлуку Петекофа, у которого возникли проблемы с финансированием. Контракт Наннини с «Кампосом» рассчитан на один этап. На первом этапе сезона Наннини выступал в составе команды «ХВА», но принял решение покинуть серию и сосредоточиться на Формуле-3, в которой итальянец также выступает в этом сезоне.

«Я рад, что „Кампос“ предоставил мне такой шанс. У меня были тёплые отношения с Адрианом Кампосом, он хотел, чтобы я выступал в его команде, и в эти выходные это станет реальностью. Надеюсь, Адриан посмотрит на наше выступление с небес. Я полностью выложусь на трассе», — цитирует Наннини пресс-служба чемпионата.

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