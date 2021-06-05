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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Боттас — 10-й, Мазепин — 18-й

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Боттас — 10-й, Мазепин — 18-й
Микаил Гусейнов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана. Как и в Монако, монегаск застолбил за собой первое место после того, как сессия прервалась красными флагами. Второе место у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», топ-3 замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Валттери Боттас примет старт лишь с десятой позиции.

Никита Мазепин из «Хааса» примет старт с восемнадцатой позиции, его напарник Мик Шумахер стал семнадцатым.

Отметим, что квалификация была отмечена несколькими серьёзными эпизодами. Сессия четырежды прерывалась красными флагами. В первых двух случаях из-за аварий Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци в первом сегменте. Во втором сегменте болид разбил Даниэль Риккардо. А в конце третьего сегмента Карлос Сайнс из «Феррари», реагируя на аварию Юки Цуноды, который врезался в отбойник, сам потерял контроль над болидом. После этого сессия уже не возобновлялась.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,218
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,529
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,669
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441

Не прошли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,224
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.42,273
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.42,558
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 1.42,587
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,758

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.43,128
17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.44,158
18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.44,238
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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