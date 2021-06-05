Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Боттас — 10-й, Мазепин — 18-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана. Как и в Монако, монегаск застолбил за собой первое место после того, как сессия прервалась красными флагами. Второе место у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», топ-3 замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Валттери Боттас примет старт лишь с десятой позиции.



Никита Мазепин из «Хааса» примет старт с восемнадцатой позиции, его напарник Мик Шумахер стал семнадцатым.



Отметим, что квалификация была отмечена несколькими серьёзными эпизодами. Сессия четырежды прерывалась красными флагами. В первых двух случаях из-за аварий Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци в первом сегменте. Во втором сегменте болид разбил Даниэль Риккардо. А в конце третьего сегмента Карлос Сайнс из «Феррари», реагируя на аварию Юки Цуноды, который врезался в отбойник, сам потерял контроль над болидом. После этого сессия уже не возобновлялась.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.41,218

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,529

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,669

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441



Не прошли в третий сегмент:



11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,224

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.42,273

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.42,558

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 1.42,587

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,758



Не прошли во второй сегмент:



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.43,128

17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.44,158

18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.44,238

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).