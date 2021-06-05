Леклер — о поуле: думал, что круг довольно дерьмовый!

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от завоевания поула на Гран-при Азербайджана, признав, что не ожидал подобного результата. Монегаск также отметил, что в гонке «Скудерии» будет тяжело противостоять соперникам из «Мерседеса» и «Ред Булл».

«Я думал, что круг довольно дерьмовый! Я допустил несколько ошибок в парочке поворотов, но мне удалось воспользоваться слипстримом от Льюиса Хэмилтона на последнем секторе, это помогло мне. Не ожидал, что мы будем настолько конкурентоспособны, так что доволен тем, как всё прошло. Машина в порядке, но чувствую, что у «Мерседеса» и «Ред Булл» больший запас, так что завтра будет тяжело», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Отметим, что Шарль Леклер завоевал поул уже на втором Гран-при кряду.