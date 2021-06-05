Норрис потеряет три позиции на старте Гран-при Азербайджана
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке Гран-при Азербайджана. Британец не заехал на пит-лейн при появлении над трассой режима красных флагов в первом сегменте квалификации, за что и получил штраф.
Таким образом, Ландо Норрис уйдёт в бой в завтрашней гонке с девятой позиции. Шестым будет стартовать Серхио Перес, седьмым — Юки Цунода, а восьмым — Фернандо Алонсо.
Кроме того, Норрису были добавлены сразу три штрафных балла в суперлицензию. теперь на счету Ландо восемь баллов за последние 12 месяцев. По достижении отметки в 12 баллов за календарный год пилот будет вынужден пропустить следующую гонку.
Поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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