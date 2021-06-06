Алонсо: нечестно, что пилоты, вызвавшие красные флаги, сохраняют позиции после аварий

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает неправильным, что пилоты, которые вызывают красные флаги в квалификации, сохраняют позиции на стартовой решётке.



«Немного несправедливо, что люди, попавшие в аварии, починят свои машины и будут стартовать со своих позиций. Все остальные следуют правилам закрытого парка, мы не можем трогать автомобили. Почему тогда они могут заменить все детали, если были вызваны красные флаги? Но, возможно, мы окажемся в такой же ситуации и это пойдёт нам на руку.



Думаю, нужно всем слегка успокоиться и пилотировать на 98 процентов возможностей. В конце концов, это городской трек. Можно попасть в аварию и стартовать последним, так что, возможно, не стоит прыгать выше головы. Думаю, сегодня многие переоценили возможности машин или свои собственные», — приводит слова Фернандо Алонсо The Race.