Боттас: машины обходили меня слева и справа, было невесело
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Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой слабый результат в гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1. Боттас всю гонку шёл на грани очковой зоны, а после рестарта откатился на 12-ю позицию и не набрал ни одного очка, в то время как Льюис Хэмилтон до последних кругов боролся за победу.
«Ощущения были довольно похожи на вчерашние. Мы не совсем понимаем, почему, но, определённо, у нас нет достаточной скорости. С самого старта было трудно держаться в нужном темпе. Думаю, болид «Астон Мартин», который ехал передо мной, был очевидно быстрее.
Одной из слабых сторон нашей машины является прогрев шин. В итоге на рестарте у меня не было шансов. Машины обходили меня слева и справа, было невесело», — приводит слова Боттаса GPBlog.
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