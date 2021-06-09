Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» назначила нового исполнительного директора

«Феррари» назначила нового исполнительного директора
Александр Кожевников
Комментарии

«Феррари» назначила Бенедетто Винью на пост исполнительного директора компании, сообщает официальный сайт итальянского автопроизводителя. На этом посту Винья сменит Луи Камильери, покинувшего компанию в 2020 году.

«Стать частью «Феррари» в роли исполнительного директора для меня большая честь. Я взволнован огромными возможностями и чувствую большую ответственность перед всеми сотрудниками, заинтересованными сторонами и всеми в мире, для кого «Феррари» является по-настоящему уникальной страстью», — подчеркнул Бенедетто Винья.

Винья приступит к работе в «Феррари» 1 сентября 2021 года. Ранее Винья работал в компании STMicroelectronics на руководящем посту. В настоящий момент пост исполнительного директора занимает председатель совета директоров компании Джон Элканн.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021