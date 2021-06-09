«Феррари» назначила нового исполнительного директора

«Феррари» назначила Бенедетто Винью на пост исполнительного директора компании, сообщает официальный сайт итальянского автопроизводителя. На этом посту Винья сменит Луи Камильери, покинувшего компанию в 2020 году.



«Стать частью «Феррари» в роли исполнительного директора для меня большая честь. Я взволнован огромными возможностями и чувствую большую ответственность перед всеми сотрудниками, заинтересованными сторонами и всеми в мире, для кого «Феррари» является по-настоящему уникальной страстью», — подчеркнул Бенедетто Винья.



Винья приступит к работе в «Феррари» 1 сентября 2021 года. Ранее Винья работал в компании STMicroelectronics на руководящем посту. В настоящий момент пост исполнительного директора занимает председатель совета директоров компании Джон Элканн.