Пенсионер на «Москвиче» победил шесть немецких спорткаров. Видео

На YouTube-канале «Крутящий момент» показали видео с соревнований по дрэг-рейсингу. В гонках на четверть мили приняли участие шесть немецких спорткаров мощностью от 300 до более чем 500 лошадиных сил, а также «Москвич-2141». Победу в заездах по прямой в итоге праздновал именно советский автомобиль.



За рулём «Москвича» оказался пенсионер-механик Владимир. Впоследствии выяснилось, что он серьёзно поработал над модификацией своего автомобиля. В мотор им были установлены усиленные шатуны, гильзы и поршни. Двигатель он оснастил мощной турбиной. Кроме того, Владимир сообщил, что оборудовал своё авто трансмиссией и задней подвеской от Audi S6.

Видеозапись можно посмотреть на странице канала «Крутящий момент» в YouTube.