Норрис: если бы Макс врезался с другой стороны, его штаны бы стали коричневыми
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис уверен, что авария Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана могла бы закончиться куда хуже, если бы произошла со стороны въезда на пит-лейн.
«Было бы намного хуже, если бы он в итоге врезался в стену со стороны пит-лэйн. Если бы он смог скорректировать движением руля повдение машины, то он вылетел бы именно туда. Это было бы неприятно. Бум. Готов поспорить, что его штаны стали бы коричневыми», — приводит слова Ландо Норриса WTF1.
Ранее расположение въезда на пит-уолл раскритиковал Нико Росберг в своём видеоблоге, заявив, что авария там могла бы закончиться фатальными последствиями. В ответ гоночный директор ФИА Майкл Маси напомнил, что трасса является безопасной и прошла омологацию в Федерации.
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