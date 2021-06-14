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В «Астон Мартин» рассчитывают нанять сотни новых сотрудников

В «Астон Мартин» рассчитывают нанять сотни новых сотрудников
Александр Кожевников
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр сообщил, что команда планирует расширить свой персонал, наняв ещё пару сотен сотрудников.

«Мы серьёзно увеличили количество людей, которые у нас работают в сравнении с тем периодом, когда мы носили название „Форс Индия“. Новая база на стадии строительства, идёт работа. У нас большая программа по привлечению персонала. Сейчас у нас работают около 535 человек, думаю, мы дойдём до цифры в 800 человек или более, если это не будет превышать потолок расходов.

Мы работаем над этим и находимся в поиске единомышленников, которые хотят работать в команде. Процесс идёт хорошо», — приводит слова Отмара Зафнауэра Speed Cafe.

На прошедшем в прошлые выходные Гран-при Азербайджана команда завоевала первый подиум в новейшей истории.

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