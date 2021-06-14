Квят: сейчас я могу гордиться своим выступлением в «Ред Булл»

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят выразил надежду на возвращение в Формулу-1.
«В любом случае, мне хочется снова гоняться. Конечно, в первую очередь на ум приходит Формула-1, отчасти потому что я не раскрыл до конца свой потенциал. Надеюсь, что другая рабочая обстановка окажется лучше, чем та, в которой я был до этого. Мне нужен ещё один шанс. Но не всё зависит от моего желания. Иногда возможности появляются, а иногда нет. Посмотрим, что будет в ближайшей перспективе. Следующие месяцы станут решающими. Если не получится, то есть много других чемпионатов, в которых я смогу выступать и хорошо зарабатывать.
Сейчас, оглядываясь назад, я вижу ситуацию с пилотами в „Ред Булл“ и могу гордиться тем, чего я достиг. Не думаю, что я мог добиться большего. Это вселяет уверенность в завтрашнем дне. Многим пилотам пришлось нелегко в „Ред Булл“, так что я гордостью вспоминаю свои выступления там.
У Хельмута Марко есть мой номер, если он ему нужен. Но эта ситуация получила много внимания, я недавно рассказывал об этом. У людей есть мой номер и я точно знаю, кто позвонит мне, а кто не станет этого делать. Давайте оставим всё как есть», — приводит слова Даниила Квята Motorsport.
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