Юри Випс поможет «Ред Булл» во время Гран-при Франции

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что в предстоящий уик-энд Гран-при Франции обязанности по работе на симуляторе возьмёт на себя эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс, входящий в молодёжную программу «Ред Булл». Обычно эту работу на себя брал Александр Албон, но таец в ближайшие выходные будет занят на этапе DTM в Италии.



«Во время Гран-при Франции все обязанности по работе на симуляторе на себя возьмёт Юри Випс. Алекс Албон останется резервным пилотом „Ред Булл“ и „Альфа Таури“. Если кто-то из наших гонщиков не сможет сесть за руль в ближайшие выходные, то Албон моментально прилетит во Францию из Италии», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

Гран-при Франции пройдёт с 18 по 20 июня.