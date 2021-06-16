Окон прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Альпин»

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с командой.



«Я рад продолжить работу с командой и после этого года. Фантастические ощущения от того, что моё будущее в безопасности вместе с „Альпин“. Мы вместе хорошо прогрессировали с момента моего перехода в команду, и я нацеливаюсь на то, чтобы продолжить это движение вперёд. Впереди перед нами лежат серьёзные вызовы, особенно с учётом новых правил в 2022 году. Уверен, мы можем достигнуть наших целей, упорно работая вместе и продолжая эту историю.



Я часто вспоминаю прошлогодний Гран-при Сахира с подиумом, и это мотивирует меня на создание новых памятных моментов. С нетерпением жду следующей главы, но сейчас сконцентрирован на нынешнем сезоне и каждой отдельно взятой гонке», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».