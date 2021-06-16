Окон прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Альпин»

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с командой.
«Я рад продолжить работу с командой и после этого года. Фантастические ощущения от того, что моё будущее в безопасности вместе с „Альпин“. Мы вместе хорошо прогрессировали с момента моего перехода в команду, и я нацеливаюсь на то, чтобы продолжить это движение вперёд. Впереди перед нами лежат серьёзные вызовы, особенно с учётом новых правил в 2022 году. Уверен, мы можем достигнуть наших целей, упорно работая вместе и продолжая эту историю.
Я часто вспоминаю прошлогодний Гран-при Сахира с подиумом, и это мотивирует меня на создание новых памятных моментов. С нетерпением жду следующей главы, но сейчас сконцентрирован на нынешнем сезоне и каждой отдельно взятой гонке», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».
- 16 июня 2021
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46
-
16:13
-
14:55
-
14:04
-
13:41
-
11:38
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56