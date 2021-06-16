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Окон прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Альпин»

Окон прокомментировал подписание многолетнего контракта с «Альпин»
Евгений Кустов
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с командой.

«Я рад продолжить работу с командой и после этого года. Фантастические ощущения от того, что моё будущее в безопасности вместе с „Альпин“. Мы вместе хорошо прогрессировали с момента моего перехода в команду, и я нацеливаюсь на то, чтобы продолжить это движение вперёд. Впереди перед нами лежат серьёзные вызовы, особенно с учётом новых правил в 2022 году. Уверен, мы можем достигнуть наших целей, упорно работая вместе и продолжая эту историю.

Я часто вспоминаю прошлогодний Гран-при Сахира с подиумом, и это мотивирует меня на создание новых памятных моментов. С нетерпением жду следующей главы, но сейчас сконцентрирован на нынешнем сезоне и каждой отдельно взятой гонке», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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