«Астон Мартин» нанял главного конструктора «Альфа Ромео»

Главный конструктор «Альфа Ромео» Лука Фурбатто продолжит карьеру в «Астон Мартин», сообщает официальный сайт британской команды. Фурбатто займёт должность технического директора команды с 2022 года.



Фурбатто будет работать в подчинении Эндрю Грина, нынешнего технического директора команды, который уйдёт на повышение и станет заниматься планированием и разработкой долгосрочной стратегии развития технического подразделения команды.



Ранее Лука Фурбатто работал в таких командах, как «Макларен», «Торо Россо», «Мэйнор» и «Заубер».



Ранее «Астон Мартин» сообщал о грядущем расширении технического штаба команды, и назначение Фурбатто стало одним из шагов в этом направлении.

«Астон Мартин» пришёл в Формулу-1 в 2021 году. Ранее команда называлась «Рейсинг Пойнт».