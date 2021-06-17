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«Астон Мартин» нанял главного конструктора «Альфа Ромео»

«Астон Мартин» нанял главного конструктора «Альфа Ромео»
Александр Кожевников
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Главный конструктор «Альфа Ромео» Лука Фурбатто продолжит карьеру в «Астон Мартин», сообщает официальный сайт британской команды. Фурбатто займёт должность технического директора команды с 2022 года.

Фурбатто будет работать в подчинении Эндрю Грина, нынешнего технического директора команды, который уйдёт на повышение и станет заниматься планированием и разработкой долгосрочной стратегии развития технического подразделения команды.

Ранее Лука Фурбатто работал в таких командах, как «Макларен», «Торо Россо», «Мэйнор» и «Заубер».

Ранее «Астон Мартин» сообщал о грядущем расширении технического штаба команды, и назначение Фурбатто стало одним из шагов в этом направлении.

«Астон Мартин» пришёл в Формулу-1 в 2021 году. Ранее команда называлась «Рейсинг Пойнт».

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