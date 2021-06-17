Шумахер признался, что теперь не знает, чего ждать от Мазепина в борьбе

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер подробно прокомментировал острую борьбу с Никитой Мазепиным на финише гонки Гран-при Азербайджана, а также обсуждения этого инцидента внутри команды.
«Сразу после гонки была встреча с участием Гюнтера, Аяо и Никиты. Очевидно, они обсудили инцидент. После этого они позвонили мне, мы поговорили все вместе. После просмотра видео он извинился. В этом плане всё в порядке, я больше об этом не думал.
Сам инцидент несколько озадачил, я его вообще не ожидал, особенно между напарниками. Да, это последний круг, мы боремся. Но если ты подъезжаешь с таким слипстримом и при такой ситуации с зарядом батареи, то используешь всё и не останавливаешься. Остановить другого пилота тут можно, только напугав или выдавив в стену. И он попробовал сделать это. Но я не снял ногу с педали газа и все равно поравнялся.
Как я сказал, для меня это было неожиданно, именно поэтому я так сильно отреагировал. Но с тех пор всё улажено. Очевидно, что сейчас я точно не знаю, чего ожидать в борьбе один на один. Но я уверен, что после наших разговоров внутри команды всё должно быть в порядке. Все мы гонщики, я уверен, что мы справимся», — приводит слова Шумахера RaceFans.
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