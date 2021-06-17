Мазепин: инцидента не было. Машины вернулись с антикрыльями, краска как перед гонкой

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин ещё раз прокомментировал острую борьбу с партнёром по команде Миком Шумахером перед финишем гонки Гран-при Азербайджана, когда россиянин опасно сместился в сторону обгонявшего его немца.
«Инцидента не было. Обе машины вернулись в боксы с передними антикрыльями, краска была словно после полировки перед гонкой. Так что я бы хотел смотреть на эту ситуацию довольно позитивно.
Наши обсуждения должны остаться внутри команды, однако раз про это рассказали, я бы просто сказал, что извинился перед ним, раз он так отнёсся к этой ситуации. Очевидно, он был сильно расстроен. Он не ожидал, что будет легко, но и я не собирался блокировать его или делать что-то такое. Просто я не ждал, что он окажется именно там», — приводит слова Мазепина Motorsport Week.
- 17 июня 2021
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38
-
12:51
-
11:48
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31