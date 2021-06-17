Мазепин: инцидента не было. Машины вернулись с антикрыльями, краска как перед гонкой

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин ещё раз прокомментировал острую борьбу с партнёром по команде Миком Шумахером перед финишем гонки Гран-при Азербайджана, когда россиянин опасно сместился в сторону обгонявшего его немца.



«Инцидента не было. Обе машины вернулись в боксы с передними антикрыльями, краска была словно после полировки перед гонкой. Так что я бы хотел смотреть на эту ситуацию довольно позитивно.



Наши обсуждения должны остаться внутри команды, однако раз про это рассказали, я бы просто сказал, что извинился перед ним, раз он так отнёсся к этой ситуации. Очевидно, он был сильно расстроен. Он не ожидал, что будет легко, но и я не собирался блокировать его или делать что-то такое. Просто я не ждал, что он окажется именно там», — приводит слова Мазепина Motorsport Week.