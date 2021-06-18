Тренировку на этапе MotoGP отложили из-за смерча. Видео
Поделиться
Тренировка Гран-при Германии Moto2 была отложена из-за погодных условий. Между заездами чемпионата MotoGP и серии Moto2 над трассой «Заксенринг» поднялся сильный ветер, а в 11-м повороте и вовсе образовался небольшой смерч. Организаторы чемпионата приняли решение отложить сессию.
Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «инстаграме» MotoGP.
После семи этапов чемпионата Moto2 в личном зачёте лидирует австралиец Реми Гарднер, на 11 очков опережающий своего ближайшего преследователя, испанца Рауля Мартинеса. Оба гонщика представляют команду «Ред Булл КТМ».
В MotoGP после семи этапов чемпионата лидерство удерживает француз Фабио Куартараро, на 14 очков опережая Жоанна Зарко.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 июня 2021
-
17:02
-
16:46
-
16:38
-
16:14
-
16:04
-
15:55
-
15:44
-
15:28
-
14:41
-
13:34
-
13:14
-
11:43
-
11:11
-
10:30
-
09:38
-
00:49
-
00:24
- 17 июня 2021
-
23:11
-
21:36
-
19:43
-
18:49
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38
-
12:51
-
11:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам