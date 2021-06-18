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Тренировку на этапе MotoGP отложили из-за смерча. Видео

Тренировку на этапе MotoGP отложили из-за смерча. Видео
Александр Кожевников
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Тренировка Гран-при Германии Moto2 была отложена из-за погодных условий. Между заездами чемпионата MotoGP и серии Moto2 над трассой «Заксенринг» поднялся сильный ветер, а в 11-м повороте и вовсе образовался небольшой смерч. Организаторы чемпионата приняли решение отложить сессию.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «инстаграме» MotoGP.

После семи этапов чемпионата Moto2 в личном зачёте лидирует австралиец Реми Гарднер, на 11 очков опережающий своего ближайшего преследователя, испанца Рауля Мартинеса. Оба гонщика представляют команду «Ред Булл КТМ».

В MotoGP после семи этапов чемпионата лидерство удерживает француз Фабио Куартараро, на 14 очков опережая Жоанна Зарко.

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