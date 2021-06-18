Ферстаппен прокомментировал лучший результат во второй тренировке Гран-при Франции

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.



«Думаю, в целом это было хорошее завершение дня, мы смогли неплохо прибавить. Я не был доволен первой тренировкой, это сохранялось в начале второй практики, но на втором комплекте шин машина чувствовала себя лучше, было больше сцепления с дорогой. Во Франции довольно сложно, потому что трасса находится на открытой местности, из-за чего довольно ветрено и не всегда можно пройти идеальный круг.



Ветер порывистый, так что на одном круге всё может быть хорошо, а затем он резко усиливается, из-за чего довольно сложно оценить скорость на апексе поворота. Но все в одинаковых условиях. Трудно сказать, где мы будем завтра, никогда не знаешь, кто сможет прибавить, но в гоночном темпе мы смотрелись неплохо. В любом случае я ожидаю сложного уик-энда», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.