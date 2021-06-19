Смоляр выиграл первую гонку второго этапа Формулы-3 во Франции, стартовав с шестого места

На французской трассе «Поль Рикар» завершилась первая гонка второго этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик программы «СМП Рейсинг» россиянин Александр Смоляр, стартовавший с шестого места. Второй результат показал француз Виктор Мартинс («МП Моторспорт»). Тройку лучших замкнул австралиец Калан Уильямс («Йенцер Мотоспорт»).



Смоляр вышел в лидеры в ходе гонки, потом, однако, пропустил вперёд Мартинса, но на последнем круге вырвал победу.

Формула-3. «Поль Рикар». Первая гонка второго этапа

1. Александр Смоляр — 38:26.581

2. Виктор Мартинс + 0.624

3. Калан Уильямс + 1.212.

4. Логан Сарджент + 1.779

5. Клемент Новалак +2.351

6. Хуан Мануэль Корреа +2.666

7. Джек Дуэн +2.765

8. Аюму Иваса + 5.825

9. Деннис Хаугер + 6.237

10. Оливер Колдуэлл + 6.443