Смоляр выиграл первую гонку второго этапа Формулы-3 во Франции, стартовав с шестого места
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На французской трассе «Поль Рикар» завершилась первая гонка второго этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик программы «СМП Рейсинг» россиянин Александр Смоляр, стартовавший с шестого места. Второй результат показал француз Виктор Мартинс («МП Моторспорт»). Тройку лучших замкнул австралиец Калан Уильямс («Йенцер Мотоспорт»).
Смоляр вышел в лидеры в ходе гонки, потом, однако, пропустил вперёд Мартинса, но на последнем круге вырвал победу.
Формула-3. «Поль Рикар». Первая гонка второго этапа
1. Александр Смоляр — 38:26.581
2. Виктор Мартинс + 0.624
3. Калан Уильямс + 1.212.
4. Логан Сарджент + 1.779
5. Клемент Новалак +2.351
6. Хуан Мануэль Корреа +2.666
7. Джек Дуэн +2.765
8. Аюму Иваса + 5.825
9. Деннис Хаугер + 6.237
10. Оливер Колдуэлл + 6.443
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