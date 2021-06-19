Победный обгон Александра Смоляра в первой гонке Формулы-3 во Франции. Видео

Сегодня, 19 июня, на французской трассе «Поль Рикар» состоялась первая гонка второго этапа Формулы-3. Её победителем стал российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр, который стартовал с шестого места. Второй результат продемонстрировал француз Виктор Мартинс («МП Моторспорт»). Тройку лучших замкнул австралиец Калан Уильямс («Йенцер Мотоспорт»).
Отметим, что Смоляр вышел в лидеры в ходе гонки, однако затем пропустил вперёд Мартинса, но на последнем круге всё же вырвал победу.
Посмотреть видеозапись можно на официальной странице Формулы-3 в «Твиттере». Права на видео принадлежат FIA Formula 3 Championship Limited.
Формула-3. «Поль Рикар». Первая гонка второго этапа
1. Александр Смоляр — 38:26.581
2. Виктор Мартинс + 0.624
3. Калан Уильямс + 1.212.
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