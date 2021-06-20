Вольф отреагировал на жалобы Боттаса на стратегию

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал жалобы своего пилота Валттери Боттаса на неправильную стратегию команды на Гран-при Франции. Боттас считает, что ему нужно было совершить второй пит-стоп, а не ехать до финиша на старых шинах.



«Наконец-то он взбудоражен! Хорошо, что он сказал про это. Он был раздражён. Мы всё ещё считаем, что тактика с одним пит-стопом была наилучшей стратегией. Просто мы убили свои шины, потому что после пит-стопов они ехали совсем рядом. В такой ситуации мало что можно сделать.



Если бы мы пошли на второй пит-стоп, то оказались бы позади Переса. Нужно было бы опередить его на трассе. Сегодня со стратегией всё немного пошло не так», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.