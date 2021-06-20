Вольф отреагировал на жалобы Боттаса на стратегию
Поделиться
Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал жалобы своего пилота Валттери Боттаса на неправильную стратегию команды на Гран-при Франции. Боттас считает, что ему нужно было совершить второй пит-стоп, а не ехать до финиша на старых шинах.
«Наконец-то он взбудоражен! Хорошо, что он сказал про это. Он был раздражён. Мы всё ещё считаем, что тактика с одним пит-стопом была наилучшей стратегией. Просто мы убили свои шины, потому что после пит-стопов они ехали совсем рядом. В такой ситуации мало что можно сделать.
Если бы мы пошли на второй пит-стоп, то оказались бы позади Переса. Нужно было бы опередить его на трассе. Сегодня со стратегией всё немного пошло не так», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
20:39
-
20:38
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:50
-
19:42
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:00
-
18:59
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
17:33
-
15:46
-
14:31
-
13:41
-
12:22
-
12:00
-
11:11
-
10:13
-
01:07
-
00:26
- 19 июня 2021
-
23:40
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
21:43
-
21:14
-
20:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам